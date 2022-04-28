Kadınlar, Murat Boz'un terini sildiği havlu için birbirine girdi!
28 Nisan 2022 11:03
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Ankara'da sahne alan Murat Boz, konserde terini sildiği havluyu dinleyicilerin üstüne atınca kavga çıktı.
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Ünlü şarkıcı Murat Boz (42), Ankara'da konser verdi. Şarkılarını dans eşliğinde seslendiren Murat Boz, gecenin ilerleyen saatlerinde yardımcısının verdiği havluyla terini sildi.
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Boz'un konser sırasında terini sildiği havluyu seyircilere atması ortalığı karıştırdı. Şarkıcının hayranları havluyu almak için birbirine girdi. O anlar, ise sosyal medyada hızla yayıldı.
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