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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokağa çıktı

25 Kasım 2015 22:38

19

İstanbul/ Tünel

29

Kadıköy Belediyesi mora boyandı

39

İstanbul/ Tünel

49

Eskişehir

59

Bursa

69

Bursa

79

Bursa

89

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

99

Adana

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