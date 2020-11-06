Kadın tasarımcılar, Mor Çatı’nın 30. yılı için tasarladı
Mor Çatı’nın 30. yılı için 10 tasarımcı kadın bir araya geldi. Tasarımcıların ürettiği tişörtler Mor Çatı web sitesi, Hepsiburada ve Morhipo’da satışta olacak.
06 Kasım 2020 23:29
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Mor Çatı’nın 30. yılı için Mor Çatı gönüllüsü Deniz Marşan’ın çağrısıyla 10 tasarımcı kadın bir araya gelerek Mor Çatı ile dayanışma kurmak ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olmak için tasarımları ile tişört projesine dahil oldu.
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Ayşe Deniz Yeğin, Deniz Marşan / Direct Message, Dilara Fındıkoğlu, Eda Güngör / Museum of Fine Clothing, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Özlem Ahıakın, Simay Bülbül, Şansım Adalı / Sudi Etuz ve Zeynep Tosun’un tasarımcıları ile 10 farklı tişört üretildi.
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Tişörtlerin tanıtımına destek olmak için Başak Dizer, Cansu Tosun, Cemre Ebuzziya, Didem Soydan, Dilan Deniz, Ezgi Mola, İrem Sak, Meriç Aral, Nurgül Yeşilçay ve Şebnem Bozoklu tasarımları giydi.
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Fotoğraflarını Mor Çatı için Elle dergisi yayın direktörü Zeynep Üner'in çektiği tişörtler Mor Çatı web sitesi, Hepsiburada ve Morhipo’da satışta olacak.