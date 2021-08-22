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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

Kadın Meclisleri, 'Afgan kadınları yalnız değildir' diyerek Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından konsolosluk önüne mor çelenk bırakıldı.

22 Ağustos 2021 16:37

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, 'Afganistanlı Kadınlar Asla Yalnız Yürümeyecek' yazılı dövizler açarak Beşiktaş'taki Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

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Grup üyeleri 'Taliban ve destekçileri yeryüzünden silinecek, kadınlar laiklikle yaşayacak' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

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Grup adına basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim "Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi ardında yaşananları gazetelerde, internetten Afganistanlı kadınların anlattıklarından görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Kendilerini yalnız hisseden, onların görünmediğini düşünen başta Afganistan'da yaşayan bütün kadınlara asla yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz" dedi.

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Yapılan basın açıklamasının ardından Afganistan Başkonsolosluğu önüne "Kadınlar laiklikle Yaşayacak" yazılı mor çelenk bırakıldı.

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Eylem nedeniyle polis, konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

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Kadın Meclisleri, Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı

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