Kadıköy'deki tarihi Madam Tamara Köşkü kaderine terk edildi
Kadıköy'de bulunan tarihi 'Madam Tamara Köşkü' uzun yıllardır bakımsızlıktan harabeye dönerken, köşk adeta kaderine terk edildi.
03 Nisan 2021 16:15
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Kadıköy'de bulunan tarihi 'Madam Tamara Köşkü' Haydarpaşa Tren Garı'na 1903 yılında müdür olarak atanan Alman Edouard Huguen tarafından yaptırıldı.
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Uzun yıllardır bakımsızlıktan harabeye dönerken, köşk adeta kaderine terk edildi.
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Köşk, bugüne kadar herhangi bir tadilat geçirmeyince yıkılmaya yüz tuttu.
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Yıllara meydan okuyarak bugünlere kadar gelen tarihi köşk, drone ile havadan görüntülendi
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Köşkü 20 yıldır koruma görevi üstlenen İhsan Yalçın, “Burada hem Tamara Köşkü var hem de Huguen Köşkü. Bir zamanlar gazino olarak da kullanılmış. Bu yer şimdilik duruyor böyle. Şu anda bir şey yapılamıyor" dedi.