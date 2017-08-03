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Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başlıyor

03 Ağustos 2017 18:15

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Bu yıl 15. kez düzenlenecek Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali 4 Ağustos'ta (yarın) başlıyor. Festival, 15 gün boyunca pek çok güzel oyunu ücretsiz seyretme imkânı sunacak. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da izlenebilecek oyunların davetiyeleri oyun günü 14.00-19.00 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden alınabilecek. Festival programı şöyle:

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4 Ağustos Cuma 21:00 Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin / BAM Tiyatro / Tek Perde / 80dk

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5 Ağustos Cumartesi 21:00 1000’de 1 Gece Diyalogları / Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiy. / 2 Perde / 135dk.

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6 Ağustos Pazar 21:00 Ebedi Barış / Ebedi Sahne / Tek Perde / 100dk.

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7 Ağustos Pazartesi 21:00 Üç Kızkardeş / Hayal Perdesi / Tek Perde / 70dk.

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8 Ağustos Salı 21:00 Bütün Çılgınlar Sever Beni / Moda Sahnesi / Tek Perde / 80dk.

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9 Ağustos Çarşamba 21:00 Şatonun Altında / Fiziksel Tiyatro Araş. / Tek Perde / 55dk.

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10 Ağustos Perşembe 21:00 Cimri / Semaver Kumpanya / İki Perde / 135dk.

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11 Ağustos Cuma 21:00 Kıyıya Oturmanın Böylesi / Merve Engin / Tek Perde / 70dk.

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12 Ağustos Cumartesi 21:00 Ahududu / Tiyatrokare / İki Perde / 150dk.

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13 Ağustos Pazar 21:00 Öküz / Ezop Sahne / Tek Perde / 65dk.

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14 Ağustos Pazartesi 21:00 Joko’nun Doğum günü / Yolcu Tiyatro / İki Perde / 120dk.

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15 Ağustos Salı 21:00 Sevmekten Öldü Desinler / Kadıköy Emek Tiyatro / Tek Perde / 100dk.

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16 Ağustos Çarşamba 21:00 Usta ve Çırak / Ali Poyrazoğlu Tiy. / İki perde / 120dk.

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17 Ağustos Perşembe 21:00 “Akidezadeler” Bir Tatlı Huzur / Uygur Sanat Tiy. / İki Perde / 120dk.

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18 Ağustos Cuma 21:00 Yaşamaya Dair / Dostlar Tiyatrosu / Tek Perde / 80dk

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