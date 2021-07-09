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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan, Bizans dönemine ait mozaikler, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek, Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınması işlemi tamamlandı.

09 Temmuz 2021 14:27

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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İslahiye'ye bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde, 2019 yılında, evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

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Ekipler, evin avlu zemininde, 170 metrekare mozaik buldu. Jandarmanın korumaya aldığı evde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de kurtarma kazısı başlattı.

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Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri ile av sahnelerinin resmedildiği mozaiğin bulunduğu evde, 10 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.

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Milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait mozaiklerin, 2 günlük taşıma işlemi sona erdi. Bizans dönemine ait, her biri 1,5 metre olan 98 parça, araçlara özenle yüklenip, Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşındı.

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Evinden mozaik çıkan Erhan Yıldırım ise tarihin müzeye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi. (DHA)

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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Kaçak kazıda bulunan 4’üncü yüzyıla ait mozaikler, 98 parçaya bölünerek taşındı

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