Kabataş'taki kalıntılar İstanbul'un tarihine ışık tutacak
Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında, alanda arkeolojik kalıntılara rastlandı. Arkeolog daha derine inildiğinde küçük bir antik liman dolgusuyla karşılaşılmasını bekliyor.
11 Nisan 2021 12:44
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Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor.
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Kazılar sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında, kalıntılar ortaya çıkmaya başladı.
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19.Yüzyılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaiklere rastlandı.
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Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı
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Çalışmaların devamında ise arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor.
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