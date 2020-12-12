Kaan Yıldırım ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Evlilik hazırlığı yapıyorduk, Hadise çok fevri davrandı
12 Aralık 2020 11:29
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Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı
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Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.
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3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı. Sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım’ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.
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Hadise dün sabah da ayrılığı "İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum" sözleriyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi.
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Kaan Yıldırım'ın yakın çevresine, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı" dediği iddia edildi.
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Hadise ile Kaan Yıldırım’ı barıştırmak için ilk devreye giren kişinin, tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven olduğu ileri sürüldü. (Posta)