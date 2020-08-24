Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın maske krizi tatil bitirdi
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın Bodrum tatili tatsız bitti. Koronavirüs nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini alan Ural, eşinin maske takmadan yürüyüşe çıkmasına sinirlenerek İstanbul’a döndü.
24 Ağustos 2020 18:13
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Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evliliğinde ‘maske krizi’ çıktı. Bodrum Gündoğan’daki evlerinde kalan çiftin tatili tatsız sona erdi.
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Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre; pandemi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. Evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja inmeyi de tercih etmedi.
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Yakın çevresine “Bende panik atak var. ‘Burada virüs kaparız’ düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim” diyen Ural’ı eşinin maske ihmali ise sinirlendirdi.
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Kaan Tangöze’nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine “Bizi riske atamazsın” diyerek sitem etti.
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Tangöze’nin tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul’a döndü. Kaan Tangöze ise iki gün sonra eşinin yanına gitti.