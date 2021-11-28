Jules Verne'in eseri "80 Günde Devr-i Alem"in dizisi geliyor
28 Kasım 2021 09:49
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Jules Verne'in yazdığı "80 Günde Devr-i Alem" romanının dizisi geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu.
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Hikaye İngiliz centilmen Phileas Fogg'un üye olduğu kulüpteki arkadaşlarıyla 80 günde dünyanın etrafını dolaşacağına dair iddiaya girmesi ile başlar ve enteresan bir maceraya döner.
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8 bölümden oluşacak mini dizinin başrolünde yani Phileas Fogg rolünde usta oyuncu David Tennant bulunuyor.
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Diğer oyuncular ise şu şekilde Leonie Benesch, Ibrahim Koma, Anthony Flanagan ve Shivaani Ghai.
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Dizinin senaryosunu Ashley Pharoah ve Caleb Ranson üstleniyor. Yönetmenliğini Steve Barron ve Charles Beeson üstlenecek.
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