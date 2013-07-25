Joyce Carol Oates’ten yazma üzerine 10 öneri

Çağdaş Amerikan edebiyatının en üretken ve çarpıcı yazarlarından birisi olan Joyce Carol Oates (1938) eserlerinde genellikle, gerçekçi Amerikan yazını geleneğiyle gotik kurmacayı birleştirmiş; tecavüz, ensest, çocuk istismarı, intihar, dayak, aşağılanma, mutsuz evlilikler gibi konulara ağırlık vermiştir. İşte yazarın Twitter hesabında yer alan, yazma üzerine 10 öneri:
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Tüm kalbinizle yazın.
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Başlangıç cümlesi ancak ve ancak son cümle yazıldıktan sonra yazılabilir. İlk taslaklar cehennem; nihai taslaklar cennet gibidir.
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Yaşıtlarınız için yazıyorsunuz; gelecek nesiller için değil. Şayet şanslıysanız yaşıtlarınız gelecek nesli oluşturacaktır.
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Oscar Wilde’a kulak verin: “İçtenliğin az olanı tehlikelidir; külliyetli bir samimiyet ise tamamıyla ölümcül olabilir.”
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Bölüm sonunu nasıl yazacağınız konusunda şüpheye düşerseniz, olaya silahlı bir adamı dâhil edebilirsiniz. (Bu Raymond Chandler’ın bir tavsiyesi; benim değil. Ben bunu denemezdim. )
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Yazılarınızda anlaşılması güç ve muğlak bir yapı kullanmadıkça, paragraf sayısı konusunda gözünüz açık olsun.
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Kendi eleştirmeniniz veya editörünüz olun. Sempatik, cana yakın ama aynı zamanda acımasız bir editör…
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İdeal okuyucuyu veya genel okuyucu kitlesini önceden kestirmeye ve onların beklentilerine cevap vermeye çalışmayın. Böyle bir okuyucu gerçekten vardır ama bir başkasını okuyor olabilir.
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Yoğun bir biçimde okuyun, dinleyin ve gözlemleyin. Yaşamak için sırf bunlara muhtaçmışçasına…