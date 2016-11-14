Jose Mourinho aradığı evi 5 ay sonra buldu

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun '5 yıldızlı sorunu' çözüldü.
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Tecrübeli teknik adam geçen günlerde yaptığı konuşmada hala otelde kaldığını ve henüz bir ev bulamadığını açıklamıştı. Otelde yaşamanın tam bir felaket olduğunu ve böyle yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Mourinho, sonunda aradığı eve ulaştı.
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5 aydır otelde kalan Mourinho, huzurlu ev ortamını Manchester'ın en uzun binası olan Beetham Tower'dan daire alarak bulmuş gibi görünüyor.
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Artık 47 katlı bir gökdelende oturacak olan Portekizli çalıştırıcının ailesi ise evde Mourinho'yu yalnız bırakacak.
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Tecrübeli teknik adamın çocukları Matilde ve Jose jr.'ın Londra'da yaşamaya devam edeceği kaydedildi.
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Manchester'ın en lüks binası olarak değerlendirilen Mourinho'nun yeni adresi, tanıdık simaları ağırlamıştı.
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Manchester United'ın eski oyuncusu Phil Neville ve Manchester City forması giymiş Robinho, Pablo Zabaleta ve Vincent Kompany konaklamak için bu binayı seçmişlerdi.
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Bir başka City oyuncusu Mario Balotelli'de 2009'da bu lüks apartmanın 31. katında konaklerken, evde havai fişek yapmaya kalkmış ve sonunda binada ağır hasarlara yol açmıştı.