Jon Snow böyle dirildi: Karanlıktan ışığa, küllerden ateşe, ölümden yaşama ...
09 Mayıs 2016 17:55
18
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 6'ncı sezonunun 2'nci bölümünde dirilen Jon Snow tabiri caizse diziye damgasını vurmuştu. Milyonları ekranlara bağlayan o sahne ile ilgili detaylar ise 1 haftadan uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.
28
Melsandre'nin Jon Snow'u diriltirken söylediği sözler belli oldu. O sahnede izleyicilerin anlayamadığı sözler Valyria dilini yaratan kişi tarafından açıklandı.
38
Dil bilimci David J. Peterson, o sahnede Jon Snow'un diriltilmesi sırasında söylenen sözleri şöyle çevirdi:
48
"Tanrıdan ışığını parlatmasını ve bu ruhu karanlıktan kurtarmasını istiyoruz”
58
"Tanrım sana yalvarıyoruz, ışığını bizlerle paylaş”