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Jon Snow böyle dirildi: Karanlıktan ışığa, küllerden ateşe, ölümden yaşama ...

09 Mayıs 2016 17:55

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Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 6'ncı sezonunun 2'nci bölümünde dirilen Jon Snow tabiri caizse diziye damgasını vurmuştu. Milyonları ekranlara bağlayan o sahne ile ilgili detaylar ise 1 haftadan uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.

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Melsandre'nin Jon Snow'u diriltirken söylediği sözler belli oldu. O sahnede izleyicilerin anlayamadığı sözler Valyria dilini yaratan kişi tarafından açıklandı.

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Dil bilimci David J. Peterson, o sahnede Jon Snow'un diriltilmesi sırasında söylenen sözleri şöyle çevirdi:

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"Tanrıdan ışığını parlatmasını ve bu ruhu karanlıktan kurtarmasını istiyoruz”

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"Tanrım sana yalvarıyoruz, ışığını bizlerle paylaş”

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"Karanlıktan ışığa, küllerden ateşe, ölümden yaşama”

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Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Jon Snow, geçtiğimiz sezonun final bölümünde silah arkadaşlarının ihanetine uğrayarak hayatını kaybetmişti.

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Yeni sezonda diriltilen Jon Snow'un dizdeki öneminin ilerleyen bölümlerde artacağı ve White Walker'lara karşı verilecek savaşta efsanelerde adı geçen Azor Ahai olacağı sıklıkla dile getiriliyor.

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