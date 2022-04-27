Johnny Depp'in avukatlarını görevlendirdiği psikolog: Amber Heard'de kişilik bozukluğu bulguları tespit ettim
Johnny Depp’in avukatları tarafından görevlendirilen klinik psikolog, oyuncu Amber Heard’le yaptığı 12 saatlik görüşme sonrasında Heard’ün kişilik bozukluğu semptomları gösterdiği yönünde ifade verdi.
27 Nisan 2022 10:52
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Johnny Depp’in avukatları tarafından görevlendirilen klinik psikolog, oyuncu Amber Heard’le yaptığı 12 saatlik görüşme sonrasında Heard’ün kişilik bozukluğu semptomları gösterdiği yönünde ifade verdi.
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Oyuncu Johnny Depp’in ilişkide şiddet gördüğünü iddia eden eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı karalama davası ABD’de sürüyor.
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Mahkemede ifade veren klinik psikolog Dr. Shannon Curry, Ekim 2021’de Heard’ü muayene etmek için görevlendirildiğini, Depp’in muayenesinin talep edilmediğini söyledi.
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Dr. Curry, muayene çerçevesinde Heard’ün bütün tıbbi kayıtlarını, ses ve görüntü kayıtlarını, çeşitli tanık açıklamalarını incelediğini belirtti. Curry aynı zamanda Heard ile toplam 12 saatlik video görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.
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Dr. Curry, “Muayene sonucunda iki tespit ortaya çıktı: Borderline kişilik bozukluğu ve Histrionik kişilik bozukluğu” dedi. Dr. Curry aynı zamanda Heard’de travma sonrası stres bozukluğu tespit etmediğini söyledi.
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Histrionik kişilik bozukluğu Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından genellikle yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayan, aşırı duygusallık ve dikkat çekmek, çevresi tarafından onay arama ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır.
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Borderline kişilik bozukluğu; kişinin kendisi ve diğer insanlar hakkındaki düşünme biçimini, sosyal hayatta problem yaratacak şekilde etkileyen bir mental rahatsızlıktır. Borderline hastalığı, davranış ve duyguları yönetememe, istikrarsız ilişki gibi durumların oluşmasına yol açabilir.