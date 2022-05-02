Johnny Depp-Amber Heard davası: Hakkındaki kötü manşetlerden rahatsız olan Heard, ifade vereceği hafta halkla ilişkiler ekibini kovdu
Eski eşi oyuncu Johnny Depp’in kendisine açtığı karalama davasında bu hafta ifade vermesi beklenen oyuncu Amber Heard’ün geçen hafta hakkında çıkan kötü manşetler üzerine halka ilişkiler ekibini kovduğu öğrenildi.
02 Mayıs 2022 12:42
17
Eski eşi oyuncu Johnny Depp’in kendisine açtığı karalama davasında bu hafta ifade vermesi beklenen oyuncu Amber Heard’ün geçen hafta hakkında çıkan kötü manşetler üzerine halka ilişkiler ekibini kovduğu öğrenildi.
27
Daily Mail’de yer alan habere göre, oyuncu Amber Heard, ABD’de görülen karalama davasında eski eşi Johnny Depp ve çeşitli tanıkların ifade verdiği iki haftanın ardından kendisini temsil eden halkla ilişkiler şirketi Precision Strategies ile bağlantısını sonlandırdı. Heard’ün başka bir şirketle çalışmaya başladığı belirtildi. Heard’ün ifade vereceği bu hafta basına daha olumlu başlıklarla yansımayı umduğu iddia edildi. New York Post’a konuşan isimsiz bir kaynak “Hakkındaki kötü manşetlerden rahatsız oldu” dedi.
37
ABD’de görülen dava 11 Nisan’da başladı. Duruşmalarda Johnny Depp ve çeşitli kaynaklar, evlilikte şiddet gören tarafınd Depp olduğunu iddia ediyor.
47
Depp, eski eşi Heard’ün 2018 yılında Washington Post gazetesine yazdığı, şiddet gördüğü iddiaları içeren makale üzerine açtığı karalama davasında 50 milyon dolar talep ediyor.
57
11 Nisan’dan bu yana süren duruşma sürecinde bu kez Amber Heard ifade vermeye başlayacak.
67
Amber Heard’e ilişkin tepkileri artıran son olay, Depp ile boşanırken aldığı 3.5 milyon dolarlık tazminatın tamamını bir yardım kuruluşuna bağışladığı iddiasının doğru olmadığının ortaya çıkmasıyla oldu. Heard’ün kuruluşa 1.3 milyon dolar bağışladığı, bağışın çoğunluğunun eski sevgilisi Tesla CEO’su Elon Musk tarafından verildiği tespit edildi.
77
Depp ve Heard’ün Depp’in talebinin kabul edilmesi üzerine duruşmaları canlı yayınlanıyor.