John Wick 4'ün kadrosuna katılan isimler belli oldu
10 Haziran 2021 11:15
15
Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin kadrosuna yeni isimler katıldı.
25
Ip Man serisinden tanıdığımız başarılı oyuncu Donnie Yen, John Wick 4'ün kadrosuna katıldı. Karakteri hakkında pek bir detay paylaşılmadı ancak John Wick'in eski bir dostunu oynayacağı açıklandı.
35
Donnie Yen dışında kadroya Shamier Anderson ve Rina Sawayama da katıldı. Ne yazık ki onların karakterleri hakkında hiçbir açıklama yapılmadı.
45
Kadroya katılan yeni isimlerin ardından başarılı oyuncu Bill Skarsgard'ın da kadroya katılabileceği açıklandı. Açıklamaya göre kadroya katılmak üzere sadece resmiyet kazanması bekleniyor. Bill Skarsgard'ı daha önce It, The Devil All The Time gibi filmlerde rol almıştı.
55
John Wick 4'ün çekimleri bu ay içerisinde başlayacak. John Wick 4 filmi 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak. Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor.