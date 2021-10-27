John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı; tanesi 9 bin dolar
27 Ekim 2021 13:30
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John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar olduğu öğrenildi.
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NTV'nin haberine göre dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick 4 çekimlerini tamamladı.
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Paris'te filmin çekimlerinin tamamlandığı gün Reeves, dublör ekibine özel yazılı ünlü bir markaya ait saat hediye etti.
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Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı.
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Saatlerin bir tanesinin fiyatı ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL).
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Reeves geçtiğimiz aylarda ise Matrix 4 ekibiyle Berlin’de verdiği partiyle gündeme gelmişti.
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