Jill Biden paylaştı: Beyaz Saray'ın yeni kedisi Willow
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden çifti, bir kedi sahiplendi. First Lady Jill Biden, Beyaz Saray'ın yeni sakini olacak olan Willow'un fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
28 Ocak 2022 16:00
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Biden ailesi yeni bir kedi sahiplendi. First Lady Jill Biden, Beyaz Saray'ın yeni sakini olacak olan Willow'un fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
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Pek çok ABD Başkanı gibi Beyaz Saray'da köpek besleyen Biden çifti, aileye bir de kedi kattı. Jill Biden, Twitter hesabından kediyi paylaşarak "Millow'la tanışın" yazdı.
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Biden çiftinin köpeği Commander ile birlikte yaşayacak olan kedi Willow'un, 'en sevdiği oyuncaklarıyla birlikte, koklamak ve keşfetmek için bolca alana sahip Beyaz Saray'a yerleştiği' kaydedildi.
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