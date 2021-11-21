Jennifer Lopez, yeniden evliliğe yeşil ışık yaktı
Oyuncu Ben Affleck'le yıllar sonra yeniden beraber olan şarkıcı Jennifer Lopez, yeniden evlenmeye yeşil ışık yaktı.
21 Kasım 2021 09:50
16
Oyuncu Ben Affleck'le yıllar sonra yeniden beraber olan şarkıcı Jennifer Lopez, yeniden evlenmeye yeşil ışık yaktı.
26
Yeni rol aldığı "Marry Me" (Evlen Benimle) filmi hakkında konuşan Lopez, evlilik fikri hakkında düşüncelerini paylaştı.
36
"Evlen benimle' kelimelerini yeniden duymak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Lopez "Bilmiyorum, sanırım evet. Beni biliyorsunuz. Romantiğimdir, birkaç defa evlendim" dedi.
46
Lopez şöyle devam etti: "Hala yüzde yüz bir şekilde mutlu sona inanıyorum"
56
Ben Affleck ve Jennifer Lopez, 2000'lerin başında nişanlanmış ancak düğünden hemen önce ayrılmıştı. Çift, yeniden birlikte olmaya başladı.
66
Jennifer Lopez, bugüne kadar üç defa evlenmişti.
© Tüm hakları saklıdır.