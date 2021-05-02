Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in yeniden beraber olduğu iddia edildi
Geçen günlerde eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile ilişkisini bitiren şarkıcı Jennifer Lopez eski sevgilisi oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi.
02 Mayıs 2021 11:33
15
Geçen günlerde eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile ilişkisini bitiren şarkıcı Jennifer Lopez eski sevgilisi oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi.
25
Page Six’te yer alan habere göre, Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir süredir beraber vakit geçiriyor.
35
Affleck’in birkaç defa Lopez’in California’daki evine gittiği iddia edildi.
45
Kaynaklar, ikilinin arkadaşlığını sürdürdüğünü söyledi.
55
2002'de tutkulu bir aşka yelken açan çift, Affleck'in aldattığına dair iddiaların ortaya çıkmasından sonra önce düğün tarihlerini ertelemiş ardından da ayrılma kararı almışlardı.
© Tüm hakları saklıdır.