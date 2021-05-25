Jennifer Lopez ve Ben Affleck beraber Miami tatilinde
Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck çifti, Miami'de kiraladıkları evde beraber görüntülendi.
25 Mayıs 2021 08:53
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Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çift, Miami'de kiraladıkları evde beraber görüntülendi.
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17 yıl önce nişanlandıktan sonra ayrılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden birlikte olmaya başladı.
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Lopez, nişanlısı eski beyzbolcu Alex Rodriguez’den geçen aylarda ayrılmıştı. Affleck ve Lopez, henüz birlikteliklerine dair açıklama yapmadı.
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