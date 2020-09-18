Jennifer Aniston ve Brad Pitt boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede yer aldı
Hollywood yıldızları Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 2005’te boşanmalarından yıllar sonra ilk defa bir projede karşı karşıya yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Aniston ve Pitt ikilisinin ortak projesi ‘dijital bir buluşma’ olarak gerçekleşti.
18 Eylül 2020 09:52
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Hollywood yıldızları Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 2005’te boşanmalarından yıllar sonra ilk defa bir projede karşı karşıya yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Aniston ve Pitt ikilisinin ortak projesi ‘dijital bir buluşma’ olarak gerçekleşti.
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Brad Pitt ve Jennifer Aniston, bir yardım kuruluşu için düzenlenen Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu. Bu buluşmada aralarında Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn’in de bulunduğu çok sayıda ünlü de görev aldı.
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Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 yılında evlendi. Ancak çiftin evliliği 2005 yılında bitti. Bunun nedeni de Brad Pitt'in, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşamasıydı.
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Brad Pitt ile Angelina Jolie uzun bir birliktelik ve altı çocuğun ardından evlendiler. Ama bu evlilik kısa sürdü, çift boşandı.
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Aniston ve Pitt en son geçen yıl SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sırasında yan yana gelmiş ve gündem olmuştu.