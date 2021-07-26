Jeep'in 80. yılına özel tasarladığı Renegade, Türkiye'de satışa sunuldu
26 Temmuz 2021 16:32
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Jeep, 80. yaş günü için Renegade'in özel bir sürümünü tanıttı.
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80. yıla özel olarak tasarlanan Renegade, yedi bölmeli ön ızgara, 18 inç büyüklüğünde gri renkli jantlar, özel logo konumlandırması ve etkileyici renk seçenekleri ile geliyor. Karartılmış camlar ile LED aydınlatmalar da 80. yıla özel Renegade'in tasarımını daha da etkileyici bir hale getirmiş durumda. Ayrıca bu araç, Jeep'in standart off road özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
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Webtekno'nun haberine göre, özel versiyon aracın iç tasarımında , 80. yıla özel olarak hazırlanmış deri koltuk tasarımı yer alıyor. Ayrıca bu modelin tüm versiyonlarında standart olarak, koltuk ve direksiyon ısıtma ile açılabilir sunroof gibi özelliklerle karşılaşıyoruz. Yarı hayalet diyebileceğimiz gösterge ekranı, 8,4 inç boyutundaki multimedya ekranı ve Jeep logolu hoparlörler de iç tasarımdaki özellikler arasında yer alıyor.
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Türkiye'de satışa çıkarılan özel versiyon, 1,3 litrelik dört silindirli bir motora sahip. 150 beygir güç üreten ve 270 Nm tork değerine sahip olan bir motorla gelen araç, DDCT şanzımanla eşleştirilmiş. Teknoloji konusunda da hiç fena sayılmayacak Jeep Renegade, şeritten çıkma uyarısı, hız sabitleme, çarpışma uyarısı, trafik işareti tanıma, park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi gibi bazı özelliklere sahip.
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Tüm bu özelliklere sahip olan Jeep Renegade, 314 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 80. yıla özel olarak oluşturulmuş versiyon ise 449 bin 950 TL olarak belirlenmiş durumda.