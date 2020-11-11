Jason Momoa: Game of Thrones'tan çıkınca ailece aç kaldık
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakterinin ölümüyle 2011'de diziden ayrılan Jason Momoa, diziden sonra yıllarca borç içinde kaldığını, iş bulamadığı için ailesiyle birlikte açlık çektiklerini söyledi.
11 Kasım 2020 13:29
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Jason Momoa: Game of Thrones'tan çıkınca ailece aç kaldık| Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakterinin ölümüyle 2011'de diziden ayrılan Jason Momoa, diziden sonra yıllarca borç içinde kaldığını, iş bulamadığı için ailesiyle birlikte açlık çektiklerini söyledi.
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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle yıldızı parlayan Jason Momoa, 2011'de karakterin ölümüyle diziden ayrılması sonrası ailesinin 'açlık' çektiğini söyledi.
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Instyle dergisine röportaj veren 41 yaşındaki oyuncu, Game of Thrones'un birinci sezonunda 10 bölümde rol almıştı.
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Momoa, diziden ayrıldıktan sonra eşi Lisa Bonet, çocukları Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte yıllarca faturalarını zar zor ödediklerini anlattı.
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"Game of Thrones'tan sonra açlık çektik demek istiyorum" ifadesini kullanan Momoa, "İş alamadım. Bebeklerimiz varken ve tamamen borç içindeyken çok zorlayıcıydı" dedi.
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Momoa daha sonra 2016'da Justice League ve sonrasında Aquaman filmlerinde rol aldı.
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Momoa, ününü artıran bu filmlerle birlikte maddi durumunu da düzeltti.