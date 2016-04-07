Japonya’da penis festivali

Kanama Matsuri festivalinin doğuşu ve penis figürünün kutsallaşması 17. yüzyıldan bir öyküye dayanıyor. Hikayeye göre; şeytan genç bir kıza aşık olmuş, ancak kız başkasıyla evlenince vajinasına girer evlendiği erkeklerin penislerini ısırarak hadım eder. Halk da çelikten bir penis yaparak şeytanı kandırıp dişlerinin kırılmasını sağlar.
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Yerli ve yabancı turistin katıldığı festival için penis şeklinde şekerlemeler, sebzeler ve süslemeler hazırlan
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1977 yılından bu yana her yıl nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan festivalde, elde edilen gelir HIV araştırmaları için kullanılıyor