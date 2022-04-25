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İzmit’te bomba paniği; oyuncak bebek, fünye ile patlatıldı

25 Nisan 2022 11:26

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İzmit'te bir banka şubesi önündeki elektrik trafosunun yanına bırakılan oyuncak bebek, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerince kontrollü patlatıldı. 

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Oyuncak bebeğin bomba olmadığı anlaşıldı. 

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Olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Efendi Sokak'ta meydana geldi.

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Bir banka şubesi önündeki elektrik trafosunun yanına oyuncak bebek bırakıldığını görenler, bomba olmasından şüphelenerek polise haber verdi.

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Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı.

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Bomba imha uzmanı ekip, ortalamanın üzerinde büyüklüğe sahip oyuncağı inceledikten sonra fünye ile patlatmaya karar verdi.

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Fünye ile kontrollü patlatılan bebeğin, bomba olmadığı anlaşıldı.

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İzmit’te bomba paniği; oyuncak bebek, fünye ile patlatıldı

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İzmit’te bomba paniği; oyuncak bebek, fünye ile patlatıldı

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İzmit’te bomba paniği; oyuncak bebek, fünye ile patlatıldı

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İzmit’te bomba paniği; oyuncak bebek, fünye ile patlatıldı

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