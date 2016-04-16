İzmir'deki Galatasaray Fenerbahçe derbisinde taraftarlar birbirine girdi
16 Nisan 2016 14:09
15
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde İzmir'de Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin arasında oynanan Dörtlü Final ilk maçı öncesi iki takım taraftarları olay çıkardı.
25
Galatasaraylı taraftarların, Atatürk Voleybol Salonu'na girmekte olan Fenerbahçeli taraftarlara yabancı madde atmasıyla başlayan gerginlik salona da yansıdı.
35
İki takım taraftarları salonda karşı karşıya geldi, polis müdahalede bulundu
45
Olaylar yüzünden, karşılaşma 20 dakika gecikmeli başladı.
© Tüm hakları saklıdır.