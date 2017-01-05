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İzmir'de patlama bölgesinden ilk fotoğraflar

05 Ocak 2017 19:23

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İzmir'de adliye yakınlarında bir patlama geldi. Bölgeden ilk fotoğraflar...

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