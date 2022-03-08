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İzmir'de yürüyüş yapan kadınlara polis müdahalesi

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın ile kendilerine engel olmak isteyen polis arasında arbede çıktı

08 Mart 2022 20:37

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İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın ile kendilerine engel olmak isteyen polis arasında arbede çıktı

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Arbedenin ardından polisin barikatı açması üzerine kadınlar yürüyüşüne kaldıkları yerden devam etti.

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İzmir Kadın Platformu önderliğindeki kadınlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi.

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Polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesiyle yola barikat kurup, yaklaşık 100 kişilik grubun yürümesine engel oldu.

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Bunun üzerine kadınlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından polis, barikatı kaldırınca kadınlar, yürüşüne kaldığı yerden devam etti.

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İzmir'de yürüyüş yapan kadınlara polis müdahalesi

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İzmir'de yürüyüş yapan kadınlara polis müdahalesi

izmirkadınlar günü
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