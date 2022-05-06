Ivana Sert'ten ortağına dava: İmzasını taklit etmiş!
06 Mayıs 2022 08:44
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Ünlü modacı Ivana Sert'in sahibi olduğu şirkette usulsüzlük yaparak resmi evraklara ünlü modacı adına imza atan şirketin tasfiye edilen ortağı hakkında dava açıldı. Grafoloji incelemesinde gerçeğin ortaya çıkmasıyla Ivana Sert kendisini dolandıran ortağının cezalandırılmasını talep etti.
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Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; ünlü modacı Ivana Sert, Hatem Yavuz'la birlikte Dot Tekstil isimli bir şirketin imza yetkilisi ve temsilcisiydi. Şirketin üçüncü ortağı olan Alparslan Kılıç ortaklığın bozulması nedeniyle ticaret mahkemesinde dava edildi. Şirketten tasfiye davası açılan Kılıç'ın davasında iddiaya göre, dosya bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi şirketin karar defterinde yaptığı inceleme sonrası bir rapor sunmuştu.
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Raporda Serdar Çiçek'in müdür olarak şirkete atanmasına dair izin verilen belgede Ivana Sert ve Hatem Yavuz'un da imzaları bulunuyordu ancak Yavuz ve Sert'in bu durumdan haberi yoktu. Rapor sonrası durumdan haberdar olan ünlü modacı imzaların sahte olduğunu belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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Şirketin incelenen karar defterindeki imzaların grafoloji incelemesine gitmesine karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Asliye Ticaret Mahkemesinde haklı olmak adına delil toplamaya çalışan Alparslan Kılıç'ın Ivana Sert ve Hatem Yavuz adına karar defterine imza attığı ortaya çıktı.
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Rapor sonrası 'Özel Belgede Sahtecilik' suçunu işlediği ileri sürülen şirket ortağı Alparslan Kılıç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şirketin karar defterine Ivana Sert adına imza atarak suç işlediği anlatıldı. Dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.