Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi
19 Aralık 2021 09:59
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Ivana Sert, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünyaevine girdi.
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Ünlü televizyon yıldızı Ivana Sert, yıllardır birlikte olduğu Sezer Dermenci ile hayatlarını birleştirdi.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, nikahlarını da Maldivler'de gerçekleştirdi. Sert, iki farklı gelinlik tercih etti. Ünlü modacının gelinliklerini de Hakan Akkaya ve İlker Bilgi tasarladı.
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Kumsal üzerinde bir nikah töreni gerçekleştiren çifti bu mutlu gününde sevdikleri de yalnız bırakmadı.
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Geçtiğimiz günlerde Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülenen Ivana Sert, basın mensuplarının "Evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna "Bizde her şey açık, önemli olan aşk" diye cevap vererek sözü Dermenci'ye bırakmıştı. İş adamı ise "Önemli olan aşk gerisi hikaye" diyerek sevgilisine destek olmuştu.