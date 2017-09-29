İtfaiye sporları şampiyonasında mücadele sürüyor!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'na Doğu Avrupa ülkelerinin sporcuları damga vurdu.
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İlk gün yarışları Rus sporcuların üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci gün Çekler zirveye yerleşti. Bu iki ülkeyi ise Belarus zorladı. Rusya adına yarışan Anna Staradimova henüz 18 yaşında olmasına rağmen üçüncü kez dünya şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti.
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İzmir'de düzenlenen 'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası' dünyanın en güçlü ve en hızlı itfaiyecilerinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Türk itfaiyeciler henüz yeni tanıştığı bu spor dalında üst sıralarda yer alabilmek için olağanüstü çaba gösterirken, şampiyonada özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin üstünlüğü göze çarpıyor.
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Rusya Federasyonu, Belarus ve Çek Cumhuriyeti arasında kıran kırana geçen yarışmalar nefesleri kesiyor. Dünya İtfaiye Şampiyonası'nın 'Kule Tırmanma (Kadınlar- Erkekler)' ve 100 metre Kadınlar ve Erkekler yarışında da şampiyonluğa adını bu üç ülke yazdırdı.
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Rusların üstünlüğü ile geçen ilk gün müsabakalarının ardından, şampiyonanın Atatürk Stadı'ndaki ikinci gününde, 100 metrede hem kadınlar, hem de erkekler yarı final ve final yarışları yapıldı.
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Nefes kesen bir mücadelenin sonunda, kadınlarda 16.0 saniyelik performansıyla Çek Cumhuriyeti'nden Sarka Jirousova altın madalyanın sahibi olurken, 16.21'lik derecesiyle Rusya Fedarasyonu'ndan Lyudmil Kırdyshova gümüş madalyayı elde etti.
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Bronz madalyanın sahibi ise 16.48 saniye ile Çek Cumhuriyeti'nden Marketa Markova oldu.
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100 metre erkek yarışlarında ise 14.97 saniyelik derecesiyle yine Çek Cumhuriyeti'nden Daniel Klvana birinci oldu. 96 saliselik farkla ikinciliği Rus Vladimir Sidorenko kazandı. Üçüncülüğü ise Belarus'tan 22.01 ile Artem Pribysh elde etti.
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Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar ve erkeklerde 100 metre bayrak yarışları yapılacak.
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İtfaiye sporlarının dünyadaki en güçlü isimlerini buluşturan şampiyonanın öne çıkan bir diğer ismi de 2011 yılında Almanya'da 12.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Belaruslu itfaiyeci Strehcheyav Vladimir oldu.
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18 yaşından itibaren bu sporu yaptığını dile getiren rekortmen itfaiyeci, "İyi bir başarı yakalamak için elbette ciddi bir şekilde emek vermek lazım; disiplin ve süreklilik çok önemli" diye konuştu. İtfaiye sporlarıyla Belarus'taki eğitim gördüğü itfaiyecilik okulunda tanıştığını söyleyen başarılı sporcu, ülkesinde itfaiye teşkilatında yöneticilik yaptığını söyledi.