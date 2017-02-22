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İtalya'da 'Türk Merdivenleri'nin kırmızıya dönme nedeni araştırılıyor

22 Şubat 2017 14:16

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Esma Çakır / DHA-ROMA

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