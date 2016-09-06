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İtalya'da depremden öncesi ve sonrası

06 Eylül 2016 02:45

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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İtalya depremi

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