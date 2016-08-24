İtalya'da deprem sonrası ilk fotoğraflar...
24 Ağustos 2016 16:00
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İtalya'nın orta kesimlerindeki Perugia ilinde meydana gelen depremde en az 10 kişi öldü
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6,2 şiddetindeki yer sarsıntısında birçok yerleşim merkezi ağır hasar gördü.
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Pescara del Tronto'da bir çift yıkılan evlerinin enkazında can verdi.
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Accummoli'de 2 kişinin öldüğü ve büyük bölümü yerle bir olan köyde üç kişinin enkaz altında kaldığı açıklandı.
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Yer sarsıntısını çok sayıda şiddetli artçı deprem izledi.
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Heyelan ve köprülerin yıkılması nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen afet bölgesinde yardım ve hasar tespit çalışmaları zorlukla ilerliyor.
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