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İtalya Serie A'da en fazla kazanan futbolcular açıklandı

07 Eylül 2017 21:58

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Yılda 7.5 milyon Euro kazanan Gonzalo Higuain, listenin zirvesine oturdu

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Milan'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, yıllık 7.5 milyon Euro kazancıyla zirveyi Higuain ile paylaştı

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Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, 7 milyon Euro'luk yıllık geliriyle 3'üncü sırada yer aldı

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18 yaşındaki Milan kalecisi Gianluigi Donnaruma, kulübünden yıllık olarak kazandığı 6 milyon Euro ile listenin 4'üncü sırasında yer aldı

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Oyuncu maaşlarına yıllık 164 milyon Euro ödeyen Juventus, bu alanda Serie A'nın lideri oldu

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Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden ve birçok transfer yapan Milan, oyuncularına yıllık olarak ödediği 117 milyon Euro ile Juventus'un ardından 2'nci sırada yer aldı

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Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği AS Roma, oyuncu maaşlarına ayırdığı 91 milyon Euro'luk bütçeyle bu alanda 3'üncü sırada yer aldı

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