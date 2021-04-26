"İtalya'nın Robinson Crusoe'su" olmuştu; 30 yıldan uzun süredir tek başına yaşadığı adayı terk etmek zorunda kaldı
“İtalya’nın Robinson Crusoe’su” olarak bilinen 30 yıldan uzun süredir bir adada yalnız yaşayan Mauro Morandi, yetkililerin düzenli tahliye çağrılarına karşı koyamadığını söyledi. Adadan ayrılacağını duyuran Morandi, bir apartman dairesine yerleşeceğini söyledi.
26 Nisan 2021 13:21
15
“İtalya’nın Robinson Crusoe’su” olarak bilinen 30 yıldan uzun süredir bir adada yalnız yaşayan Mauro Morandi, yetkililerin düzenli tahliye çağrılarına karşı koyamadığını söyledi. Adadan ayrılacağını duyuran Morandi, bir apartman dairesine yerleşeceğini söyledi.
25
The Guardian’da yer alna habere göre, Budelli adasında 30 yıldan uzun süredir yalnız yaşayan 81 yaşındaki Morandi, uzun süredir aldığı tahliye çağrılarına karşı gelemedi.
35
Bu ayın sonunda adadan ayrılacağını söyleyen Morandi, La Maddalena Ulusal Park yetkililerinin adayı terk etmesi için kendisini tehdit ettiğini söyledi.
45
“Mücadeleyi bıraktım” diyen Morandi “Burada 32 yıl geçirdikten sonra ayrıldığım için üzgünüm. Buradaki evim üzerinde işlem yapacaklarını söylediler” dedi. Yetkililer, Morandi’nin gerekli izinleri almadan inşaat yaptığını söylemişti.
55
Şehirde deniz gören bir daireye taşınacağını söyleyen Morandi “Umarım adayı benim koruduğum gibi korurlar” dedi.