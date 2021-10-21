İtalya'da kapanan havayolu şirketinin çalışanları, soyunarak eylem yaptı
75 yıl faaliyet gösterdikten sonra geçen hafta kapanan Alitalia havayolu şirketinden çok sayıda uçuş görevlisi, Roma’da soyunarak protesto düzenledi. Çalışanlar yeni kurulan şirkete az sayıda kişinin alınması ve düşük ücretle başlamasına tepki gösterdi.
21 Ekim 2021 13:01
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75 yıl faaliyet gösterdikten sonra geçen hafta kapanan Alitalia havayolu şirketinden çok sayıda eski uçuş görevlisi, Roma’da soyunarak protesto düzenledi.
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Roma’da düzenlenen protestoda 50 eski Alitalia çalışanı, uçuş kıyafetleriyle başladıkları eylemde sessiz bir şekilde soyunarak gecelikleriyle kaldı.
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Uçuş görevlileri, Alitalia’nın kapanmasıyla kurulan yeni havayolu şirketi ITA’ya alınan 10 bin çalışandan 3 bininin alınması ve düşük ücretle başlatılmasına tepki gösterdi.
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Üniformalarını ve ayakkabılarını çıkarak uçuş görevlileri “Biz Alitalia’yız” sloganını attı.