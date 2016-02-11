İşvereninin devrelerini yakan mükemmeliyetçi 10 insan eseri
11 Şubat 2016 16:27
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İş yerinde çok fazla mükemmeliyetçilik yavaş yavaş öldürür, ama sadece doğru miktarda uygulandığın da insanın içine bir ferahlık, huzur verir. Bilmiyorsan.com tam bu konuda ayrıntılı bir çalışma yaparak işverenin devrelerini yakan 10 mükemmelliyetçi insanın eserlerini derlemiş. İşte birbirinden ilginç o güzel fotoğraflar...
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Mükemmeliyetçi bir kamyon sürücüsü
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Tişörtler ancak bu kadar düzenli katlanabilirdi
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Minare şeklinde baharat konileri
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Bir ters bir düz
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Karışmadan mükellef şekilde duran kablolar
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İş bitirici olmanın verdiği müthiş mutluluk hissi
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Lütfen havuçları üst kısımdan alınız!
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Ayak basmaya kıyılamayacak saha
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Bakmaya doyum olmayan sebze reyonu
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Herkesin evinde isteyebileceği türden bir kitaplık