"İstifa etmekten çekinmem, bunu bilin!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçının devre arasındaki konuşması ortaya çıktı.
23 Kasım 2021 10:21
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Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından sert sözler kullanan Sergen Yalçın'ın devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.
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Alanyaspor’a 2-0 yenildikleri maçtan sonra mağlubiyetin sorumluluğunu üstüne almadığını belirterek, topu oyuncularına atan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın bu ifadeleri neden kullandığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre; deneyimli teknik adamın sahada adeta uyuyan futbolcularını şoka sokarak uyandırmak için devre arasında 'istifa' kartını masaya koyduğu belirlendi.
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Soyunma odasında oyuncularına hitap eden Sergen Yalçın’ın, "Futbolda elbette mağlubiyet de var ancak Beşiktaş’ta isteksiz futbolcu olmaz. Burası Beşiktaş... Nerede olduğunuzun farkına varın artık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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Oyuncularının kötü performansını değerlendiren Sergen Yalçın sözlerine, "Beşiktaş’ın topçusu sahada böyle dolaşamaz. Her maçtan sonra size laf gelmesin diye sorumluluk alıyorum. Bu kötü gidişatta hepimizin payı var ama bunu değiştirmek en başta sizin elinizde. Ben öyle istifa etmekten falan da çekinmem bunu bilin" şeklinde devam etti.
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Sergen Yalçın öğrencilerine istifa etmekten çekinmediğini belirterek, "Benim istifa etmemi isteyenler olabilir ancak siz önce çıkıp, Beşiktaş’a yakışır bir şekilde oynayacaksınız. Böyle oynarsanız bana istifa etmekten başka seçenek kalmaz" dedi.
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Devreyi 1-0 geride kapatan siyah-beyazlı takımı ateşlemek için böylesine sert bir konuşma yapan Sergen Yalçın, ikinci yarıda değişen bir şey olmaması üzerine hem hayal kırıklığına uğradı hem de sinirlendi.
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Basın toplantısında, "Bu maçın sorumluluğunu almam" diyen siyah-beyazlı hocanın, yardımcıları ile yaptığı görüşmede ise "Ben mi sahaya çıkıp oynayayım! Kendimi geçtim Beşiktaş taraftarı böyle bir oyunu hak etmiyor. Demek ki burada Beşiktaş’ın büyüklüğünün farkında olmayanlar var" diye konuştuğu aktarıldı.