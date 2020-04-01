İsteyince oluyormuş: Erkeklerin ev işleri yapan halleri sosyal medyada ilgi çekti
01 Nisan 2020 12:53
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İsteyince oluyormuş: Erkeklerin ev işleri yapan halleri sosyal medyada ilgi çekti
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Çin’in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar evlere kapandı. 300 bine yakın Instagram takipçi sayısıyla vatandaşların yaşadıkları ilginç olayları paylaşan ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan erkeklerin yaptıkları ev işleri paylaşıldı.
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Hijyen ve temizliğin ön planda tutulduğu görüntülerde erkeklerin kimi bulaşık yıkadı, kim evi süpürüp perde astı, kimisi de mantı açıp yaprak sardı.