T24 LogoT24 Logo

İsteyince oluyormuş: Erkeklerin ev işleri yapan halleri sosyal medyada ilgi çekti

01 Nisan 2020 12:53

119

İsteyince oluyormuş: Erkeklerin ev işleri yapan halleri sosyal medyada ilgi çekti

219

Çin’in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar evlere kapandı. 300 bine yakın Instagram takipçi sayısıyla vatandaşların yaşadıkları ilginç olayları paylaşan ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan erkeklerin yaptıkları ev işleri paylaşıldı.

319

Hijyen ve temizliğin ön planda tutulduğu görüntülerde erkeklerin kimi bulaşık yıkadı, kim evi süpürüp perde astı, kimisi de mantı açıp yaprak sardı.

419

İşte sosyal medyada ilgi gören o kareler:

519

619

719

819

919

1019

1119

1219

1319

1419

1519

1619

1719

1819

1919

ETİKETLER

antalyaevde kalkoronavirüsev işlerisosyal medya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24