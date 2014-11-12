İşte yeni Beşiktaş Meydanı

Taksim Meydanı'nın yayalaştırılmasının ardından sırada Beşiktaş Meydanı var. Projeyle meydanda trafik yer altına alınacak, bazı caddeler trafiğe kapatılacak. CNNTürk'ten Ezgi Cankurtaran'ın haberine göre, deprem riskiyle karşı karşıya olan mahallerde ise kentsel dönüşüm yapılacak.
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İstanbul'un en önemli merkezlerinden biri olan Beşiktaş Meydanı yeni yüzüne hazırlanıyor. Beşiktaş Meydanı Yayalaştırma ve Kentsel Dönüşüm Projesi için geri sayım başladı. İBB ve Beşiktaş Belediyesi'nin yürüttüğü ortak çalışma olan Yayalaştırma Projesi'yle Beşiktaş Meydanı araç trafiğinden arındırılacak. Trafik yer altına alınacak.
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Meydandaki toplu taşıma durakları kaldırılacak. Otopark, bankalar ve iş yerleri yıkılacak. Anıtlar ise korunacak.
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Yayalaştırma kapsamında Ihlamurdere Caddesi de araç trafiğine kapatılacak. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin bulunduğu alana Ihlamur Meydan Projesi'yle de 1000 araç kapasiteli otopark yapılacak.
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Proje sadece meydanı kapsamıyor, kentsel dönüşüm de gündemde. Beşiktaş'ta deprem riski taşıyan Sinanpaşa, Türkali, Vişnezade, Ortaköy ve Mecidiye mahallerinde dönüşüm yapılacak.
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Peki ya iki bu projelere itirazlar olursa? Projeler hazır. 2016 yılının sonuna kadar bu projelerin onaylanması, 2017-2018 sezonunda uygulanmaya başlaması, 2019'da ise Beşiktaş'ın yeni yüzüne dair ilk sonuçların alınması bekleniyor.