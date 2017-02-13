İşte World Press Photo Ödülleri'ni kazanan tüm fotoğraflar
13 Şubat 2017 23:36
159
Jonathan Bachman / Reurest / Çağdaş Konular / 1'nci sıra
259
Vadim Ghirda / AP / Çağdaş Konular / 2.'nci sıra
359
Daniel Etter / Çağdaş Konular / 3'ncü sıra
459
Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi
559
Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi
659
Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi
759
Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi
859
Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi
959
Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi
1059
Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi
1159
Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi
1259
Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü
1359
Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü
1459
Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü
1559
Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü
1659
Paula Bronstein / Pulitzer Center For Crisis Reporting / Günlük Hayat 1'incisi
1759
Tiejun Wang / Günlük Hayat 2'ncisi
1859
Matthieu Paley / National Geographic Magazine / Günlük Hayat 3'üncüsü
1959
Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi
2059
Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi
2159
Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi
2259
Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi
2359
Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi
2459
Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi
2559
Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi
2659
Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi
2759
Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü
2859
Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü
2959
Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü
3059
Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü
3159
Laurent Van Der Stockt / Getty Reportage Le Monde / Genel Haberler dalı 1'incisi
3259
Santi Palacios / Genel Haberler dalı 2'ncisi
3359
Noel Celis / AFP / Genel Haberler dalı 3'üncüsü
3459
Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi
3559
Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi
3659
Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi
3759
Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi
3859
Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi
3959
Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi
4059
Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi
4159
Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi
4259
Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü
4359
Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü
4459
Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü
4559
Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü
4659
Jamal Taraqai / European Pressphoto Agency / Flaş Haber dalı 1'incisi
4759
Abd Doumany / AFP / Flaş Haber dalı 2'ncisi
4859
Felipe Dana / AP / Flaş Haber dalı 3'üncüsü
4959
Burhan Özbilici / AP / Flaş Haber Hikâye dalı 1'incisi
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Burhan Özbilici / AP / Flaş Haber Hikâye dalı 1'incisi
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Burhan Özbilici / AP / Flaş Haber Hikâye dalı 1'incisi
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Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi
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Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi
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Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi
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Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi
5659
Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü
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Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü
5859
Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü
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Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü
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