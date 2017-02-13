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İşte World Press Photo Ödülleri'ni kazanan tüm fotoğraflar

13 Şubat 2017 23:36

159

Jonathan Bachman / Reurest / Çağdaş Konular / 1'nci sıra

259

Vadim Ghirda / AP / Çağdaş Konular / 2.'nci sıra

359

Daniel Etter / Çağdaş Konular / 3'ncü sıra

459

Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi

559

Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi

659

Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi

759

Amber Bracken / Buzzfeed / Çağdaş Konular Hikâye dalı 1'incisi

859

Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi

959

Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi

1059

Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi

1159

Lalo De Almeida Folha De Sao Paulo / Çağdaş Konular Hikâye dalı 2'ncisi

1259

Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü

1359

Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü

1459

Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü

1559

Peter Bauza / Çağdaş Konular Hikâye dalı 3'üncüsü

1659

Paula Bronstein / Pulitzer Center For Crisis Reporting / Günlük Hayat 1'incisi

1759

Tiejun Wang / Günlük Hayat 2'ncisi

1859

Matthieu Paley / National Geographic Magazine / Günlük Hayat 3'üncüsü

1959

Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi

2059

Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi

2159

Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi

2259

Tomas Munita / The New York Times / Günlük Hayat Hikâye dalı 1'incsi

2359

Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi

2459

Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi

2559

Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi

2659

Elena Anosova / Günlük Hayat Hikâye dalı 2'ncisi

2759

Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü

2859

Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü

2959

Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü

3059

Francesco Comello / Daily Life / Günlük Hayat Hikâye dalı 3'üncüsü

3159

Laurent Van Der Stockt / Getty Reportage Le Monde / Genel Haberler dalı 1'incisi

3259

Santi Palacios / Genel Haberler dalı 2'ncisi

3359

Noel Celis / AFP / Genel Haberler dalı 3'üncüsü

3459

Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi

3559

Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi

3659

Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi

3759

Daniel Berehulak / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 1'incisi

3859

Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi

3959

Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi

4059

Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi

4159

Sergey Ponomarev / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 2'ncisi

4259

Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü

4359

Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü

4459

Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü

4559

Alessio Romenzi / The New York Times / Genel Haberler Hikâye dalı 3'üncüsü

4659

Jamal Taraqai / European Pressphoto Agency / Flaş Haber dalı 1'incisi

4759

Abd Doumany / AFP / Flaş Haber dalı 2'ncisi

4859

Felipe Dana / AP / Flaş Haber dalı 3'üncüsü

4959

Burhan Özbilici / AP / Flaş Haber Hikâye dalı 1'incisi

5059

Burhan Özbilici / AP / Flaş Haber Hikâye dalı 1'incisi

5159

Burhan Özbilici / AP / Flaş Haber Hikâye dalı 1'incisi

5259

Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi

5359

Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi

5459

Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi

5559

Ameer Alhalbi / AFP / Flaş Haber Hikâye dalı 2'ncisi

5659

Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü

5759

Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü

5859

Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü

5959

Mathieu Willcocks / Flaş Haber Hikâye dalı 3'üncüsü

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