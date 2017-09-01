İşte ünlü isimlerin kurban bayramı paylaşımları

Oyuncu eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile verdiği pozu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaşan Arzum Onan'ın fotoğrafına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Çiftin oğullları Can için Onan'ın takipçileri "Bir çocuk bu kadar mı annneye benzer..." ve "Can annesine çok benziyor" gibi yorumlarda bulundular.
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Helin Avşar: Bugün biz herkesin bayramını kutluyoruz
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Can Yaman: İyi bayramlar
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Can Bonomo: İyi bayramlar :)
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Ece Erken: Sizi çok seviyoruz,dualarınıza, güzel yorumlarınıza o kadar alışmışım ki yorumlara kapatınca boşlukta kaldiım mutlu bayramlar dileriz. Ece - Eymen
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Esra Erol: Bizde bayram sabahı
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Fahriye Evcen : Herkese huzur dolu bir bayram dilerim.
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İrem Derici: Ben artık eli öpülecek yaşa geldim. Çikolata önden, harçlık arkasından. Çikolata beyindeki serotonini arttırsın ki verdiğim harçlığın miktarı üzmesin çok. MUTLU BAYRAMLAR MİNNOŞLAR
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Demet Evgar: İyi bayramlar dileriz...Günümüzü iyi yapan şeylere sarılalım
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Songül Öden: Çocukları hiçbir sebebe kurban etmeyeceğimiz bir bayram dilerim...
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Didem Soydan: İyi Bayramlar
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Özge Ulusoy: Herkese iyi bayramlar...3 yaşimdan beri aynı noktada bu fotograf çekilmeden olmaz...Ailemizi de büyüterek devam inşallah...En güzel bayram maaile bayram şükürler olsun
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Birce Akalay: Herkese çoluk çocuk torun tombalak tostoparlak yusyuvarlak İyi Bayramlar..
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Demet Akalın: İyi bayramlar tanıyıp tanımadığım nice güzel insan... Mutlu bayramlarımız olsun gurbetteki vatandaşlarımızında bayramını kutlarım.
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Ali Özbir: Kurban Bayramınızı kutlarız sevgi ve saygılarımızla... Özbir ailesi...
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Buse Terim: Herkese ailesiyle, sevdikleriyle mutlu, huzurlu bayramlar
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Çağla Şıkel: İşte böyleee Çookkk mutlu hep Mutlu bayramlar
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Gülşen Bubikoğlu: Sağlıklı , huzurlu , mutlu, sevgi dolu bayramlar diliyorum
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Gonca Vuslateri: Sevdiklerimizle birlikte,saglikli,mutlu ..nice guzel bayramlara..Günaydin tatil,günaydin 2 Eylül öncesi heyecanim..yeni yaşıma adım adım...
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Şebnem Bozoklu : İyi bayramlar...Bayram sabahı ben.
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Sibel Can: Her bayram biraz sevinçtir, huzurdur aslında, birazda özlemdir... Sevdiklerinizle nice guzellikler yaşayacağınız bir bayram olsu