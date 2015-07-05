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İşte Türkiye'nin en sakin yerleri

05 Temmuz 2015 17:49

18

Taraklı

28

Şavşat

38

Seferihisar

48

Gökçeada

58

Halfeti

68

Perşembe

78

Akyaka

88

Yalvaç

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