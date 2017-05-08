T24 LogoT24 Logo

İşte Türkiye'nin en çok kazanan yazarları

08 Mayıs 2017 19:17

121

Dünyaca ünlü iş hayatı dergisi Forbes bu yılın en çok kazanan yazarlarını açıkladı. İşte en çok kazanan Türk yazarlar...

221

1. Elif Şafak 2016 kazancı: 1,8 milyon TL Baskı adedi: 311 bin Cirosu: 9.031.000 TL

321

2. Orhan Pamuk 2016 kazancı: 1,4 milyon TL Baskı adedi: 374 bin Cirosu: 5.439.000 TL

421

3. Kahraman Tazeoğlu 2016 kazancı: 1,3 milyon TL Baskı adedi: 465 bin Cirosu: 8.750.000 TL

521

4. Sinan Yağmur 2016 kazancı: 1,2 milyon TL Baskı Adedi: 485 bin Cirosu: 7.960.000 TL

621

5. Ahmet Ümit 2016 kazancı: 1,1 milyon TL Baskı Adedi: 314 bin Cirosu: 5.477.200 TL

721

6. Ayşe Kulin 2016 kazancı: 928 bin TL Baskı Adedi: 212 bin Cirosu: 4.639.600 TL

821

7. Ahmet Batman 2016 kazancı: 853 bin TL Baskı Adedi: 316 bin Cirosu: 5.688.000 TL

921

8. İlber Ortaylı 2016 kazancı: 756 bin TL Baskı Adedi: 240 bin Cirosu: 5.040.000 TL

1021

9. Soner Yalçın 2016 kazancı: 607,5 bin TL Baskı Adedi: 165 bin Cirosu: 4.050.000 TL

1121

10. Azra Kohen 2016 kazancı: 572,4 bin TL Baskı Adedi: 109 bin Cirosu: 3.816.000 TL

1221

11. Canan Tan 2016 kazancı: 549 bin TL Baskı Adedi: 152 bin Cirosu: 2.744.800 TL

1321

12. Hasan Ali Topbaş 2016 kazancı: 442 bin TL Baskı Adedi: 100 bin Cirosu: 2.208.500 TL

1421

13. Uğur Koşar 2016 kazancı: 429,5 bin TL Baskı Adedi: 152 bin Cirosu: 2.863.000 TL

1521

14. Talha Uğurluel 2016 kazancı: 405 bin TL Baskı Adedi: 135 bin Cirosu: 3.375.000 TL

1621

15. Metin Hara 2016 kazancı: 369 bin TL Baskı Adedi: 90 bin Cirosu: 2.460.000 TL

1721

16. Canan Karatay 2016 kazancı: 334 bin TL Baskı Adedi: 126 bin Cirosu: 2.225.000 TL

1821

17. Ahmet Şimşirgil 2016 kazancı: 331 bin TL Baskı Adedi: 134 bin Cirosu: 2.546.000 TL

1921

18. Adem Güneş 2016 kazancı: 306 bin TL Baskı Adedi: 157 bin Cirosu: 2.355.000 TL

2021

19. Nazan Bekiroğlu 2016 kazancı: 304 bin TL Baskı Adedi: 88 bin Cirosu: 2.024.000 TL

2121

20. Nejat İşler 2016 kazancı: 240 bin TL Baskı Adedi: 100 bin Cirosu: 1.600.000 TL

ETİKETLER

ForbesTürkiyeyazarlaren çok kazanlarOrhan PamukElif Şafak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24