TSK içerisindeki cunta askerlerinin darbe girişiminin ardından yapılan 2016 YAŞ toplantısında alınan kararlar sonucu TSK'nın komuta kademesi yeniden şekillendi. İşte TSK’nın yeni komuta kademesi…
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar-Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 3. Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 1952 Kayseri doğumlu, evli 2 çocuk babası.
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak- 7. Kolordu Komutanlığı, K.K.K. Kurmay Başkanlığı, K.K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı -1952 Trabzon doğumlu, evli 2 çocuk babası
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu (görev süresi ikinci kez bir yıl uzatıldı),5.Ana Jet Üs Harekât Kom., Hv.K.K.Lığı, Proje Yönetim Daire Başkanlığı, Hava Harp Okulu Komutanı, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Kom., 1953 Kayseri doğumlu, evli 1 çocuk babası.
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Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele/ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı- 1955 İzmit doğumlu, evli 2 çocuk babası
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler- Genel Eğitim Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Genel Kurmay 2. Başkanlığı - 1954 Bayburt doğumlu.
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1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever
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Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
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2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel- Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı, Kocaeli EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı, Van Jandarma Asayiş Komutanlığı
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3. Ordu komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş - Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanlığı, 3. Kolordu Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı - 1955 Balıkesir doğumlu, evli 2 çocuk babası
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Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı- 1955 Giresun doğumlu.
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Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar- 5 .Hudut Alay Komutanlığı, Genel Kurmay İstihkâm Daire Başkanlığı, 3. Ordu Komutanlığı- 1955 Manisa doğumlu.
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Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Tahir Bekiroğlu- Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı , 5. Kolordu Komutanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı - Evli 2 çocuk babası.