İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkarttığı araçlar
13 Ekim 2020 07:48
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İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkarttığı araçlar
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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemi ile bünyesinde bulunan araçların satışına devam ediyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor.
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Hummer - İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
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Lincoln Limuzin - İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
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Mercedes C220 CDI - İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
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Peugeot 407 SW - İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
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Audi A4 - İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
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Opel Vectra - İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira
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Peugeot Partner - İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira