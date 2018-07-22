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İşte tarihin en pahalı 10 kalecisi

22 Temmuz 2018 14:19

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Liverpool'un yeni transferi Alisson Becker, bir kaleci için ödenen en yükse bonservis bedeliyle transfer oldu. Sizler için tarihin en pahalı 10 kaleci transferini derledik...

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Roma > Liverpool: 75 milyon Euro

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Parma > Juventus: 52 milyon 880 bin Euro

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Benfica > Manchester City: 40 milyon Euro

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Schalke 04 > Bayern Münih: 30 milyon Euro

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Sunderland > Everton: 28 milyon 500 bin Euro

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Fiorentina > Inter: 26 milyon Euro

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Atletico Madrid > Manchester United: 25 milyon Euro

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Bayer Leverkusen > Arsenal: 25 milyon Euro

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Udinese > Napoli: 22 milyon Euro

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Inter > Parma: 21 milyon Euro

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